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Kardelenler 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Onu üzecek bir şey yaparsan karşında beni bulursun!

Pazar akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardelenler’in 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Hicran’ın “Onu üzecek bir şey yaparsan karşında beni bulursun” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kardelenler 7. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 16:03 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 16:03
Kardelenler 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Onu üzecek bir şey yaparsan karşında beni bulursun!

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ATV'nin sevilen dizilerinden Kardelenler'in 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Kardelenler 7.bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kebapçıda korkunç bir silahlı saldırıya maruz kalan Korkmaz ailesi, yaralanan Asiye için hastanede büyük panik yaşarlar. Parla ile Ferit'in birbirinden habersiz yazışmaları, Leo ile Pelinsu cephesinde gelişmeler yaşanmasına sebep olur. Arif ile Hicran, evi geçindirebilmek için çareler ararken, Çınar ise kebapçıya saldıranların yakalanması için çabalamaktadır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Koray ile Menekşe'ye karşı sinsi bir plan yapan Rüya'nın işi umduğu gibi gitmez. Kebapçıda oluşan hasar yüzünden ve Fatoş'un baskılarına dayanamayan Kahraman'ın yaptığı radikal hamle, Korkmaz ailesini derinden sarsar.

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