Başka Bir Gün 7. bölümde neler oldu? Serdar’ın Suzan’la yasak aşkı son bölüme damga vurdu!

Her sahnesiyle nefeslerin tutulduğu bölüme Serdar'ın Suzan ile yasak aşkı damga vururken sosyal medyada da diziye dair birçok yorum ve beğeni yağdı.

Kaynak: atv

7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eve geldiğinde Serdar'ın dağılmış halini ve Tuna'yı gören Nehir, Tuna'dan hesap sorarken Serdar yine Tuna ve Nehir arasında bir ilişki olmasından şüphelendi. Serdar ve Tuna'nın yumruk yumruğa geldiği anlarda Nehir, Tuna'nın Serdar'ı Suzan'a teslim etmesini engellemek için eve Aytunç'u çağırdı ve Tuna'nın da evden gitmesini sağladı.

MELİKE'NİN AYTUNÇ İLE YAPTIĞI KONUŞMA İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Aytunç'un yaptığı taşıyıcı annelik teklifini başta reddeden Melike, oğlu, Murat ve eşiyle kafede karşılaştıktan sonra Aytunç'u çağırdı ve teklifi kabul ettiğini söyledi. Yaşadıkları karşısındaki duygularını Aytunç'a tüm içtenliğiyle anlatan Melike'nin konuşması izleyenleri duygulandırdı. Melike için çok üzülen Aytunç bundan sonra ona hep destek olacağının sözünü verdi.