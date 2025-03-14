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Başka Bir Gün 7. bölümde neler oldu? Serdar’ın Suzan’la yasak aşkı son bölüme damga vurdu!

Perşembe akşamları izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen ‘Başka Bir Gün’ dizisinin dün gece 7. bölümünde Haluk, Serdar’ın oğlu olmadığını öğrenirken, İshak ise deşifre oldu. Gerilimi yüksek bölümde Serdar ve Suzan’ın öpüşmesi herkesi ters köşeye yatırdı.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 10:59 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 10:59
Başka Bir Gün 7. bölümde neler oldu? Serdar’ın Suzan’la yasak aşkı son bölüme damga vurdu!

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Her sahnesiyle nefeslerin tutulduğu bölüme Serdar'ın Suzan ile yasak aşkı damga vururken sosyal medyada da diziye dair birçok yorum ve beğeni yağdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eve geldiğinde Serdar'ın dağılmış halini ve Tuna'yı gören Nehir, Tuna'dan hesap sorarken Serdar yine Tuna ve Nehir arasında bir ilişki olmasından şüphelendi. Serdar ve Tuna'nın yumruk yumruğa geldiği anlarda Nehir, Tuna'nın Serdar'ı Suzan'a teslim etmesini engellemek için eve Aytunç'u çağırdı ve Tuna'nın da evden gitmesini sağladı.

MELİKE'NİN AYTUNÇ İLE YAPTIĞI KONUŞMA İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Aytunç'un yaptığı taşıyıcı annelik teklifini başta reddeden Melike, oğlu, Murat ve eşiyle kafede karşılaştıktan sonra Aytunç'u çağırdı ve teklifi kabul ettiğini söyledi. Yaşadıkları karşısındaki duygularını Aytunç'a tüm içtenliğiyle anlatan Melike'nin konuşması izleyenleri duygulandırdı. Melike için çok üzülen Aytunç bundan sonra ona hep destek olacağının sözünü verdi.

Kaynak: atvKaynak: atv

TUNA, SERDAR VE NEHİR'İN HAYATINI KURTARDI

Serdar, Nehir'in kasadan aldıklarını alıp Aytunç gelmeden evden kaçmak isterken Nehir buna karşı çıktı ve Serdar'ı koruyacak bir plan yapacaklarını söyledi. Tam bu esnada eve İshak'ın adamlarından iki kişi girdi ve Nehir ile Serdar'a silah doğrultu. Onların eve girişini gören Tuna arkadan gelip onlara müdahale etti. İshak'a çalışan ve Aytunç'un ekibinde yer alan Eylem, diğer arkadaşını vurup evden kaçtı. Savcı Meral, Serdar'ı herkesten gizli bir otele yerleştirdi.

Kaynak: atvKaynak: atv

HALUK, SERDAR İLE İLGİLİ GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Nehir, Serdar'ın döndüğünü Güngör ve Haluk'a haber verip onların Serdar ile görüşmesini sağladı. Nehir'in annesine karşı tepkili olan Serdar'la konuşmasını duyan Haluk, Serdar'ın kendi oğlu olmadığını öğrenip yıkıldı. Akşam evde Güngör ile yüzleşen Haluk fenalaştı ve Güngör'e artık onu görmek istemediğini söyledi.

EYLEM, NEHİR'İ KAÇIRDI!

Eylem, Nehir'i eve bırakacağını söyleyip onu arabasına aldığı esnada Eylem'in atkısındaki kokudan eve giren maskeli kadın olduğunu anlayan Nehir, Tuna'ya onları takip etmesi için canlı konum gönderdi. Nehir'i kaçıran Eylem onu bir ormana götürdü ve tam öldürmek üzereyken Tuna onu kurtardı.

Kaynak: atvKaynak: atv

İSHAK TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ

Savcı Meral'in somut bir delil olmadan İshak'ı alamayacaklarının söylemesinin ardından Eylem'in ele geçirilmesiyle İshak için bir plan yapıldı. Eylem'den çantayı almak için ormana gelen İshak'ı, Nehir, Meral ve Aytunç suçüstü yakaladı.

ZÜLFÜ, SELİN'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DENİZ'İ SIKIŞTIRDI!

Okul çıkışı Selin'in abisi Yaman'ı gören Deniz, onun ısrarıyla Selin'in evine gitti. Arkadaşının kaybından sonra çok zor günler yaşayan Deniz o eve yeniden girdiğinde kendini çok kötü hissetti. Selin'in annesi Ayla'nın ısrarıyla yemeğe kalan Deniz'i Selin'in babası Zülfü, öldüğü geceyle ilgili sıkıştırdı. Gözyaşları içinde kendini tuvalete kapatan Deniz, annesini arayarak ondan yardım istedi.

SERDAR VE SUZAN'IN YASAK AŞKI İZLEYENLERDE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATTI!

İshak'tan Serdar'ın yerini öğrenen Suzan, onu görmeye gitti. Suzan'ı bir anda karşısında gören Serdar şaşırırken; Suzan ona kendisinden neden kaçtığını sordu. Serdar'ın 'Korktum ama şimdi böyle karşımda görünce ne kadar özlediğimi fark ettim' sözlerinin üstüne ikilinin öpüşmesi herkeste büyük şaşkınlık yarattı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Başka Bir Gün'ün kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Fatih Al, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alırken bu hafta diziye Osman Sonant, Nilgün Türksever ve Utku Coşkun konuk olarak dahil oldu.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe saat 20.00'de atv'de!

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