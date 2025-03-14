Can Borcu 13. bölümden ipuçları ortaya çıktı: Handan için kurtuluş mu kabus mu?

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Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıklar. Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a büyük bir öfke duyar.

Kaynak: atv Hakan'ın öldürüldüğünü öğrenen Yaşar, bu bilgiyi Şükran'ı eve döndürmek için kullanır. Yasemin'in Ferit'le evliliğini sürdürmekteki ısrarı, Çınar'ı başka arayışlara iter. Emel ile yemeğe çıkan Çınar, onun ağzından laf almaya çalışır. Ancak Sude'nin tanık olduğu bu yemek, Yasemin tarafından yanlış anlaşılır.