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Rangers - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? TRT Tabii mobil izle nasıl açılır?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Rangers ile kritik bir maça çıkıyor! Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 3-1 kaybettikleri ilk maçın telafisini yapmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi kaçırmamak için detayları merak ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 22:31 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 22:31
Rangers - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? TRT Tabii mobil izle nasıl açılır?

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Fenerbahçe, Avrupa sahnesindeki yolculuğuna devam edebilmek için İskoçya'da tarihi bir sınav verecek! İlk maçta 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Rangers karşısında en az 2 farkla kazanarak uzatmalara götürmek ya da 3 farkla galip gelerek çeyrek finale adını yazdırmak zorunda.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🔷 RANGERS - FENERBAHÇE SAAT KAÇTA?

• Tarih: 13 Mart 2025, Perşembe

• Saat: 23.00 (TSİ) • Stadyum: Ibrox Stadı (Glasgow, İskoçya)

• Hakem: Espen Eskas (Norveç). Futbol tutkunlarına mücadele ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.

💻 MOBİL YAYIN

Tabii mobil uygulamasını indirerek veya https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden canlı takip edebilirsiniz.

📲 TRT 1 Mobil Nasıl Açılır?

  1. Tabii Uygulamasını App Store veya Google Play'den indirin.

  2. Uygulamaya girip "Canlı Yayın" sekmesine tıklayın.

  3. Rangers - Fenerbahçe maçını kesintisiz izleyin!

🔄 Alternatif Yayın Seçenekleri

  • TRT 1 resmi web sitesi: www.trt1.com.tr

  • TRT Spor radyo yayınları

  • Bein Sports Haber maç öncesi analizleri

📈 FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselebilmesi için şu senaryolar gündemde:

  • 2 farklı galibiyet: Maç uzatmalara gider.

  • 3 veya daha farklı galibiyet: Fenerbahçe tur atlar.

  • Beraberlik veya yenilgi: Rangers turu geçer.

🏆 FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ VE KADROSU

🔹 Eksik Oyuncu: Çağlar Söyüncü (Sakat)

🔹 Geri Dönen Oyuncular: İsmail Yüksek, Fred, Bright Osayi-Samuel

🔹 Kart Sınırındaki Oyuncular: Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko, Allan Saint-Maximin

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