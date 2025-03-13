Rangers - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? TRT Tabii mobil izle nasıl açılır?

Fenerbahçe, Avrupa sahnesindeki yolculuğuna devam edebilmek için İskoçya'da tarihi bir sınav verecek! İlk maçta 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Rangers karşısında en az 2 farkla kazanarak uzatmalara götürmek ya da 3 farkla galip gelerek çeyrek finale adını yazdırmak zorunda.