Rangers - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? TRT Tabii mobil izle nasıl açılır?

Fenerbahçe, Avrupa sahnesindeki yolculuğuna devam edebilmek için İskoçya'da tarihi bir sınav verecek! İlk maçta 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Rangers karşısında en az 2 farkla kazanarak uzatmalara götürmek ya da 3 farkla galip gelerek çeyrek finale adını yazdırmak zorunda.
Fotoğraflar: AA
🔷 RANGERS - FENERBAHÇE SAAT KAÇTA?
• Tarih: 13 Mart 2025, Perşembe
• Saat: 23.00 (TSİ) • Stadyum: Ibrox Stadı (Glasgow, İskoçya)
• Hakem: Espen Eskas (Norveç). Futbol tutkunlarına mücadele ŞİFRESİZ olarak yayınlanacak.
💻 MOBİL YAYIN
Tabii mobil uygulamasını indirerek veya https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden canlı takip edebilirsiniz.
📲 TRT 1 Mobil Nasıl Açılır?
-
Tabii Uygulamasını App Store veya Google Play'den indirin.
-
Uygulamaya girip "Canlı Yayın" sekmesine tıklayın.
-
Rangers - Fenerbahçe maçını kesintisiz izleyin!