13 Mart 2025 ATV yayın akışında neler var? Bir Gece Masalı bugün var mı?

Atv televizyonunda bugün ekranlara gelecek olan dizi, film ve programlar izleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki günün devamında Atv ekranlarında hangi diziler olacak? Bu akşam Atv'de Bir Gece Masalı yeni bölüm var mı? İşte 13 Mart Atv yayın akışı...
ATV
📺 13 Mart 2025 ATV Yayın Akışı
06:30 – Dizi: Zembilli
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
18:45 – Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:25 – Ana Haber
20:00 – Yerli Dizi: Başka Bir Gün
00:20 – Yerli Dizi: Zembilli
03:45 – Nihat Hatipoğlu ile Sahur
(Takvim Foto Arşiv)
Bir Gece Masalı bugün var mı?
Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı yeni bölümleriyle her Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Bugün yayın akışında bulunmuyor.