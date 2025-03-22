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TV YAYIN AKIŞI 22 MART | Bugün TV'lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı

22 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak birçok dizi ve filmler yer alıyor. Bugün ATV, Show TV, Star TV, Kanal D ve TRT1 gibi kanallarda hangi programların yayınlanacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Peki, bu akşam (22 Mart) TV’de hangi diziler var? İşte yayın akışı…

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TV YAYIN AKIŞI 22 MART | Bugün TV’lerde hangi diziler var? Tüm kanalların yayın akışı

Bu akşam Atv'de "Can Borcu" dizisinin yeni bölümü ekrana gelirken, TRT 1'de "Gönül Dağı" izleyicileriyle buluşuyor. Peki bu akşam hangi dizi ve filmler var? 22 Mart Cumartesi günü televizyonda ne var?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Can Borcu

TRT 1: Gönül Dağı

KANAL D: Piyasa

STAR TV: Niyazi Gül Dörtnala (film)

SHOW TV: Güldür Güldür Show

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)22 MART ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Can Borcu

03:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Kardelenler

13:00 Can Borcu

14:50 Başka Bir Gün

17:45 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:40 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

22 MART TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.35 – Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06.30 – Yedi Numara

07.30 – 1 Gün Kala

07.55 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

08.15 – Teşkilat

11.35 – Vefa Sultan

15.45 – Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket (Tekrar Yayını)

16.15 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 – Ramazan Sevinci

19.40 – Ana Haber Bülteni

20.05 – Gönül Dağı

00.15 – Vefa Sultan (Tekrar Yayını)

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

22 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Eşref Rüya

02:45 Çatı Katı Aşk

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Arka Sokaklar

16:00 Eşref Rüya

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Piyasa

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

22 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 Sahipsizler

03:00 Sefirin Kızı

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:50 Kiralık Aşk

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Dizi

14:00 Kral Kaybederse

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

22:15 Niyazi Gül Dörtnala

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

22 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Deha

02:45 Siyah Kalp

04:45 Bahar

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Bahar