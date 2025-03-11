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Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Oğlunuz geri döndü!

Ezgi Mola, Berkay Ateş ve Salih Bademci gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Başka Bir Gün dizisinin 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları ATV izleyicisi ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına Nehir’in “Oğlunuz geri döndü!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 12:57 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 12:57
Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Oğlunuz geri döndü!

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ATV'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün'ün 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eve döndüğünde Serdar'ı karşısında gören Nehir, büyük şaşkınlık yaşadı. İkili birbirlerine sarılıp öpüşürken bu anları Serdar'ın Nehir'e 'Tuna'yla aranda bir şey mi var?' sorusu bozdu. Nehir, Serdar'a tokadı yapıştırırken ona olan kızgınlığı da özlemini bastırdı. Tavırlarıyla Nehir'in korkmasına sebep olan Serdar ona neden bir anda kaçıp gitmek zorunda kaldığını anlattı.

Kaynak: atvKaynak: atv

NEHİR, SERDAR'A YARDIM ETMEK İÇİN YENİ BİR PLAN YAPTI

Ertesi gün kapıya gelen Suzan ve Ahmet ikilinin gerilmesine sebep olurken; Serdar saklandığı yerde az kalsın Ahmet'e yakalanıyordu. Suzan, Nehir'e bir teklifte bulunurken aynı zamanda ona Serdar'ı bulup getirmesi için Tuna'yla yaptığı anlaşmayı da söyledi. Deniz'in bir anda eve gelmesi ve Nehir'in Tuna'yı eve aldığını sanması üzerine Serdar kızının karşısına çıktı. Baba kızın kavuşması izleyenleri derinden etkiledi. Nehir, Serdar'ın yardım isteğini kabul etti ve emniyetin içinden kimlerin İshak'a yardım ettiğini bulmak için bir plan yaptı. Planı uygulama aşamasında Hale, Melike ve Özlem'den destek alan Nehir aynı zamanda yaptıkları başka bir planla Murat'tan Serdar'ın gizli kimliğiyle açtığı kasayı öğrendi. Serdar'ın sakladığı anahtarı ele geçiren Nehir, kasada gizlediği harddisk ve soğuk cüzdana ulaştı.

Kaynak: atvKaynak: atv

AYTUNÇ'TAN MELİKE'YE TAŞIYICI ANNELİK TEKLİFİ

Tüm bu olaylar yaşanırken Aytunç, Oya'nın kabul ettiği taşıyıcı annelik durumu için Melike'ye yüklü para karşılığında teklifte bulundu. Başta şiddetle karşı çıkan Melike sonrasında oğluna iyi bir gelecek sunabilmek için Aytunç'a teklifi kabul ettiğini söyledi.

Kaynak: atvKaynak: atv

TUNA SERDAR'I SUZAN'A TESLİM EDECEK Mİ?

Şapka ve gözlük takarak dışarı çıkan Serdar'ı eve döndüğü esnada Tuna gördü ve arkasından eve gelerek Serdar'ı feci halde dövdü. Bu esnada kasadan aldıklarıyla eve dönen Nehir'i de İshak'a çalışan polis takip ediyordu. Eve girdiği esnada Serdar'ı perişan halde, evi de dağılmış halde gören Nehir, kafasını çevirdiğinde Tuna'yla karşı karşıya kaldı. Tuna'nın Serdar'ı Suzan'a teslim edip etmeyeceği yeni bölüme dair merakı artırdı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Başka Bir Gün'ün kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Fatih Al, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe saat 20.00'de atv'de!

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