Başka Bir Gün 7. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Oğlunuz geri döndü!

Kaynak: atv
TUNA SERDAR'I SUZAN'A TESLİM EDECEK Mİ?
Şapka ve gözlük takarak dışarı çıkan Serdar'ı eve döndüğü esnada Tuna gördü ve arkasından eve gelerek Serdar'ı feci halde dövdü. Bu esnada kasadan aldıklarıyla eve dönen Nehir'i de İshak'a çalışan polis takip ediyordu. Eve girdiği esnada Serdar'ı perişan halde, evi de dağılmış halde gören Nehir, kafasını çevirdiğinde Tuna'yla karşı karşıya kaldı. Tuna'nın Serdar'ı Suzan'a teslim edip etmeyeceği yeni bölüme dair merakı artırdı.
Kaynak: atv
Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Başka Bir Gün'ün kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Fatih Al, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.
Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe saat 20.00'de atv'de!