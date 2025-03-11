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Can Borcu 13. bölüm fragmanı yayınlandı: “Doğa ben senin babanım”

ATV’nin sevilen dizisi Can Borcu’nun merakla beklenen 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana “Doğa ben senin babanım” sözleri damga vurdu. İşte Can Borcu 13. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 13:53 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 13:53
Can Borcu 13. bölüm fragmanı yayınlandı: Doğa ben senin babanım

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Cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Can Borcu'nun merakla beklenen 13. bölüm fragmanı yayınlandı.

Can Borcu 13. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızının hayatıyla tehdit edilen Handan, köşeye sıkışır ve Mehmet'in Doğa ile ilgili kendisine söylediği en önemli gerçeği Emel'e söylemek zorunda kalır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bir yandan ailesini bir arada tutmaya çalışan Yaşar, tüm çabalarına rağmen Şükran'ı eve döndüremez.

Kaynak: atvKaynak: atv

Diğer yanda, Handan'ın Emel'e söylediği gerçek Mehmet'i derinden sarsar. Emel'le yüzleşmeye giden Mehmet, Emel'in ona sunduğu teklif karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar. Emel ise boş durmaz oyununu bir adım öteye taşır. Doğa'nın biyolojik babası Yekta'yı bulur. Yekta'ya, Mehmet'ten intikam alması için bir teklif sunar. Ancak Mehmet ve Handan'ı bekleyen tehlike sadece bu kadarla sınırlı değildir. Dayı Hakan, elindeki görüntülerle Handan'ı tehdit eder ve Mehmet'i köşeye sıkıştırır. Boşanma davasından çekilmezse Rüzgar'ın hayatını karartmakla tehdit eder. Mehmet, ne olursa olsun Rüzgar'ı koruyacağına dair Handan'a söz verir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Öte yandan, Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginlik yavaş yavaş yerini yumuşamaya bırakır. Eko, Doğa'nın annesiyle ilgili afişleri yapan kişinin Biricik olduğunu anlar. Sevgilisi ve arkadaşları arasında kalan Eko'nun bu gerçekle nasıl yüzleşeceği, herkesin merak konusu olur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Handan ve ailesi Mehmet'lerde iftar sofrasındayken, kapıda hiç beklenmedik bir misafir belirir: Gelen Yekta'dır!

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