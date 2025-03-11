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Kardelenler 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben karımdan boşanmayacağım!

Pazar akşamlar ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kardelenler’in 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Barış Falay’ın canlandırdığı Koray karakterinin “Ben karımdan boşanmayacağım!” sözleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 12:43 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 12:43
Kardelenler 7. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben karımdan boşanmayacağım!

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Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kardelenler'in 7. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kardelenler 7. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eline ulaşan boşanma tebligatının şokunu yaşayan Raci, soluğu Korayların villasında alırken, Hicranlar ise Feritlerin gidişiyle yapacaklarını bilmez haldedirler. Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasındaki gerilim, gün geçtikçe artmaya devam eder.

Kaynak: atvKaynak: atv

Cankat, Şeyda'nın dikkatini çekebilmek için büyük bir mücadele verir. Raci ile Gülcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Koray'la iş yapmak üzere evlerine gelen ortakları, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar. Asiye'nin doğum gününü kutlamak için kebapçıda bir araya gelen Korkmaz ailesi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

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