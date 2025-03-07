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Nursel İle Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Tuğba’nın hayat hikayesi “Bu kadar da olmaz” dedirtti!

Nursel ile Mutfak Bahane’de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor! Peki Nursel İle Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Tuğba’nın hayat hikayesi “bu kadarı da olmaz” dedirtti. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 16:48
Nursel İle Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Tuğba’nın hayat hikayesi Bu kadar da olmaz dedirtti!

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Cuma günleri eşleri ile birlikte yemek yapan beyler herkesi şaşırttı. Yemekteki hünerleri ile Nursel Ergin ve izleyenlerden takdir toplayan erkekler, puanlamada büyük heyecan yaşadı.

Kaynak: atvKaynak: atv

RAKİP KAYINVALİDELERİN TADIMI GÜNE DAMGA VURDU

İki kayınvalidenin aynı anda tadım yaptığı tabaklar herkesi şaşırttı. Kayınvalidelerden biri tabağı beğenirken diğeri aynı tabağa farklı yorumlar yaptı.

Kaynak: atvKaynak: atv

ZEYNETİ'DEN BÜYÜK HATA

Yarışma heyecanı ile rendesini çöpe atan Zeyneti, kameralara yakalanınca final gününe büyük bir dezavantaj ile başladı. Ceza çarkı çeviren gelin, eksi iki puan alarak final günü bileziklerden bir adım daha uzaklaştı.

Kaynak: atvKaynak: atv

TUĞBA'NIN HAYAT HİKÂYESİ "BU KADARI DA OLMAZ" DEDİRTTİ

Hafta boyunca eşi Mesut'tan birbirinden güzel sürprizler alan, neşeli halleri ile herkesi güldüren Tuğba, bu sefer izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Öz babasını hiç tanımayan, yıllarca üvey baba şiddetine maruz kalan Tuğba, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Anne karnında babası tarafından terk edilen Tuğba, milyonların önünde babasına seslendi. Daha önceki görüşmelerinin yarasını uzun yıllardır taşıyan gelin "Beni param için mi aradın?" diyen babasına "Benim paraya değil, babaya ihtiyacım vardı." diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: atvKaynak: atv

20 ALTIN BİLEZİK KİMİN OLDU?

Yarışmacılar 20 bileziğin sahibi olmak için hafta boyunca kıyasıya yarıştılar. Cuma finalinin kazananı ise en yüksek puanı toplayan Fidan - Oğuzhan çifti oldu.

"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!

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