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Kardelenler 6. bölümde neler olacak? Korkmaz ailesi tehlike altında!

Kadrosunda Ayda Aksel (Hicran), Barış Falay (Koray), Serhat Kılıç (Raci), Ahu Yağtu (Menekşe), Edip Tepeli (Kahraman), Hakan Salınmış (Arif) gibi isimlerin yer aldığı Kardelenler dizisinin yeni bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Peki pazar akşamları atv izleyicisi ile buluşan Kardelenler’in 6. bölümde neler olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 16:42 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 16:42
Kardelenler 6. bölümde neler olacak? Korkmaz ailesi tehlike altında!

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Eline ulaşan boşanma tebligatının şokunu yaşayan Raci, soluğu Korayların villasında alırken, Hicranlar ise Feritlerin gidişiyle yapacaklarını bilmez haldedirler.

Kaynak: atvKaynak: atv

Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasındaki gerilim, gün geçtikçe artmaya devam eder. Cankat, Şeyda'nın dikkatini çekebilmek için büyük bir mücadele verir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Raci ile Gülcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Koray'la iş yapmak üzere evlerine gelen ortakları, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar. Asiye'nin doğum gününü kutlamak için kebapçıda bir araya gelen Korkmaz ailesi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

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