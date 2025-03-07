Nursel ile Mutfak Bahane’de altınların sahibi kim oldu? İşte hafta finalinde yaşananlar

NURSEL İLE MUTFAK BAHANE HAFTA FİNALİNDE NELER OLDU? (Ekran Görüntüsü)

TUĞBA'NIN HAYAT HİKÂYESİ "BU KADARI DA OLMAZ" DEDİRTTİ

Hafta boyunca eşi Mesut'tan birbirinden güzel sürprizler alan, neşeli halleri ile herkesi güldüren Tuğba, bu sefer izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Öz babasını hiç tanımayan, yıllarca üvey baba şiddetine maruz kalan Tuğba, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Anne karnında babası tarafından terk edilen Tuğba, milyonların önünde babasına seslendi. Daha önceki görüşmelerinin yarasını uzun yıllardır taşıyan gelin "Beni param için mi aradın?" diyen babasına "Benim paraya değil, babaya ihtiyacım vardı." diyerek gözyaşlarına boğuldu.