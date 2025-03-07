Ayça İnci ve Ali Öner Kuruluş Osman kadrosunda! İşte Esenbike ve oğlu Sargun...

Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Kuruluş Osman' kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Ayça İnci ve Ali Öner dahil oldu.