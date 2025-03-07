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Can Borcu 12. bölümden ipuçları: Yeni bir intikam planı!

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Saban Özkan, Mine Tugay ve Cüneyt Mete’nin yer aldığı Can Borcu’nun 12. bölümden ipuçları ortaya çıktı. Peki atv’nin sevilen dizisi Can Borcu’nun yeni bölümünde neler olacak? Yekta, Doğa’ya gerçeği açıklamadan önce Mehmet onu durdurabilecek mi?

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 12:37 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 12:37
Can Borcu 12. bölümden ipuçları: Yeni bir intikam planı!

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Kızının hayatıyla tehdit edilen Handan, köşeye sıkışır ve Mehmet'in Doğa ile ilgili kendisine söylediği en önemli gerçeği Emel'e söylemek zorunda kalır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bir yandan ailesini bir arada tutmaya çalışan Yaşar, tüm çabalarına rağmen Şükran'ı eve döndüremez.

Kaynak: atvKaynak: atv

Diğer yanda, Handan'ın Emel'e söylediği gerçek Mehmet'i derinden sarsar. Emel'le yüzleşmeye giden Mehmet, Emel'in ona sunduğu teklif karşısında büyük bir şaşkınlık yaşar. Emel ise boş durmaz oyununu bir adım öteye taşır. Doğa'nın biyolojik babası Yekta'yı bulur. Yekta'ya, Mehmet'ten intikam alması için bir teklif sunar.

Can Borcu 12. bölüm 2. fragmanı izle

Ancak Mehmet ve Handan'ı bekleyen tehlike sadece bu kadarla sınırlı değildir. Dayı Hakan, elindeki görüntülerle Handan'ı tehdit eder ve Mehmet'i köşeye sıkıştırır. Boşanma davasından çekilmezse Rüzgar'ın hayatını karartmakla tehdit eder. Mehmet, ne olursa olsun Rüzgar'ı koruyacağına dair Handan'a söz verir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Öte yandan, Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginlik yavaş yavaş yerini yumuşamaya bırakır. Eko, Doğa'nın annesiyle ilgili afişleri yapan kişinin Biricik olduğunu anlar. Sevgilisi ve arkadaşları arasında kalan Eko'nun bu gerçekle nasıl yüzleşeceği, herkesin merak konusu olur.

Can Borcu 12. bölüm fragmanı yayınlandı

Handan ve ailesi Mehmet'lerde iftar sofrasındayken, kapıda hiç beklenmedik bir misafir belirir: Gelen Yekta'dır!

Kaynak: atvKaynak: atv

Peki, Yekta, Doğa'ya gerçeği açıklamadan önce Mehmet onu durdurabilecek mi? Yoksa tüm sırlar, herkesin gözü önünde açığa mı çıkacak?

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