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Bir Gece Masalı YouTube kanalı 1 milyon aboneyi geçti!

atv’nin büyük beğeni ile izlenen, Nazlı Haptürk’ün yapımcılığını üstlendiği, NGM imzalı “Bir Gece Masalı” dizisi, büyük bir başarıya daha imza attı. Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı dizi, YouTube kanalında kısa sürede 1 milyon aboneyi geçti.

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 12:13 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 12:13
Bir Gece Masalı YouTube kanalı 1 milyon aboneyi geçti!

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Dizinin ekibi, bu büyük başarıyı sette kutlamak için bir araya geldi. "Bir Gece Masalı" ekibi ve başrol oyuncuları YouTube kanalının 1 milyon aboneye ulaşmasını pastası keserek kutladı. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerini paylaştığı, güçlü hikayesi ve etkileyici oyunculuklarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran "Bir Gece Masalı" ekibi objektiflere birlikte poz verdi.

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun kutlama pastasını birlikte kesti | Kaynak: atvBurak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun kutlama pastasını birlikte kesti | Kaynak: atv

Deniz ve Coşkun bu başarıyı sadece izleyicilerine değil, aynı zamanda projede emeği geçen tüm ekip üyelerine de borçlu olduklarını vurgulayarak dizinin severlerine teşekkür ettiler…

Kaynak: atvKaynak: atv

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