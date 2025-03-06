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Zembilli 10. bölümden ipuçları: Kasabalıyı korkutan olay!

ATV’nin sevilen dizisi Zembilli’nin merakla beklenen 10. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Peki cuma akşamları izleyici ile buluşan dizinin yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Zembilli 10. bölümden ipuçları…

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 12:16
Zembilli 10. bölümden ipuçları: Kasabalıyı korkutan olay!

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Adem nikah salonuna gider ve Fidan'a gerçeği açıklamak zorunda kalır.

Zembilli 10. bölüm fragmanı yayınlandı

Didem babasına, Tarık'la birbirlerini sevdiklerini söyleyince Tarık bu yalandan kurtulamayacağını düşünür ve kaçar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Adamlarıyla Tarık'ın evine giden Erol'u burada bir sürpriz beklemektedir. Esma, İlyas'la evlenmeyi kabul etmiştir ancak bir şartı vardır.

Kaynak: atvKaynak: atv
İlyas'ın Adem'le ilgili şartını duyan Esma öfkelenir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Kadir ve Nuran'ın evini düzenlemek, eksiklerini gidermek için herkes seferber olur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Zembilli kasabasında ramazan heyecanı başlamıştır.

Zembilli 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Tüm kasabalı geleneksel ilk iftarını kasaba meydanında yapar, ancak iftardan sonra Adem'i ve kasabalıyı korkunç bir olay beklemektedir.

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