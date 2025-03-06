Kuruluş Osman 183. bölümüyle nefes kesti! Osman Bey Ulugan’ı tuzağa düşürdü!

Kaynak: atv

Kılık değiştirerek Şifacı Martin'in köyüne giden Bala Hatun ve evlatları, Martin'in dükkanına girerek buldukları şişenin ona ait olup olmadığını sorar.

Bala Hatun ve evlatları dükkandan ayrılarak Martin'i uzaktan izlemeye devam eder. Çok geçmeden Şifacı Martin'in gizlice Sofia'ya haber gönderdiğine şahit olan Bala Hatun ve evlatları, haberi götüren askeri etkisiz hale getirerek Sofia'yı tuzağa düşürmeyi başarır. Sofia'yı iple bağlayan Bala Hatun, kızının yerini öğrenmek ve intikamını almak için onu gizli obaya götürür.

Kaynak: atv

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