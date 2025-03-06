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Kuruluş Osman 184. bölüm fragmanı yayınlandı: Seninle her türlü savaşa girerim!

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 184. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamları ATV’de izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına Osman Bey’in “Seninle her türlü savaşa girerim!” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 10:07 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 10:07
Kuruluş Osman 184. bölüm fragmanı yayınlandı: Seninle her türlü savaşa girerim!

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Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 184. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman 184. Bölüm Fragman

OSMAN BEY, ULUGAN'A İŞTE BÖYLE OYUN KURDU

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 183'üncü bölümüne, Osman Bey'in Bala Hatun'u kurtarıp evlatlarıyla bir araya getirmesi ve Türkmen Beylerini kendi tarafına çekerek Moğol Komutanı Ulugan'a kurduğu büyük oyun damga vurdu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Türk yurdunda Moğol baskısını sonlandırmak ve Ulugan'ın nöker ordusunu yok ederek obasını geri almak için harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerinden Ayaz Bey'e haber göndererek görüşmek istediğini bildirir. Bu sırada Ulugan ve İlbay, Türkmen Beyleri'nin Osman Bey ile görüşeceği haberini alır. Ayaz Bey'i yanına çağıran Ulugan, buluşmanın nerede yapılacağını sorarak Osman Bey'i gafil avlamak ister. Ancak bu, Osman Bey'in kurduğu dahiyane bir tuzaktır.

Moğol nökerleri, Ulugan'ın ordusuna katılmak üzere yürüyüşe geçtikleri sırada, Osman Bey ve Ayaz Bey'in uçan ateşlerle düzenlediği baskınla bozguna uğrar. Ayaz Bey ve Alpleri, nöker kıyafetleri giyerek Ulugan'ı tuzağa düşürür. Öfkeden deliye dönen Ulugan, "Nökerlerimin hesabını vereceksin! Hâlâ sayıca üstün olan biziz!" diyerek Osman Bey'i tehdit eder. Ancak Osman Bey'in cevabı nettir: "Siz çoksunuz ama biz Türk'üz!"

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