SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Zembilli 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Siz kimsiniz?

ATV’nin sevilen dizisi Zembilli’nin 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. İşte Zembilli 10. bölüm 2. fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 14:27 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 14:27
Zembilli 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Siz kimsiniz?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cuma akşamları Atv'de izleyici ile buluşan Zembilli'nin 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Zembilli 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

ZEMBİLLİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem, İlyas'ın serbest kaldığını öğrenip kapısına dayanınca Adem ve İlyas birbirine girerler. Adem ve Fidan ailelerinden habersiz evlenmeye karar verirler. Kadir ve Nuran ise yeni hayatları için ev arayışındalar. Düğünden kaçıp Tarık, Kadir, Vahit ve İshak'ın başına bela olan kaçak gelin Didem, kasabada kayıplara karışır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mafya babası olan Erol, kızını bulmaya Zembilli kasabasına gelir ve çalgıcıları ararken Kadir'in fırını öğrenir. Fırına gider ve Nuran'ı kaçırır. Nuran'ı kurtarmak için operasyon planlayan Kadir ve arkadaşları, Bekir ve Refik'i de orada görünce şaşırırlar. Adem, Fidan'la nikaha gitmek üzereyken hiç beklemediği bir haber alır.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Öcalan’ın Fesih çağrısı yaptığı Kandil’den ilk sabotaj! Duran Kalkan müstear isimle tehditler savurdu: Bir PKK gider birkaçı gelir
Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi! Doğu Akdeniz İnşaaat muamması! YÖK raporunu hazırlayanları suçladı
PKK’nın fesih kongresi için tarih verildi! Hangi devletler sabotaj peşinde? Silah bırakmanın yol haritası ve elebaşlarının muhtemel akıbeti
Elon Musk’ın annesi Maye Musk bir pozuyla ABD’yi karıştırdı! Başkanlık uçağında yolculuk pahalıya patladı
Ece Gürel Müge Anlı’da aranıyor! Aileyi şüphelendiren detay! Kan izi mi bulundu?
Rusya’dan arabuluculuk bombası! İddia İngiliz basınından: Bu kez ABD ile İran masaya oturacak
Öcalan’ın Silah bırak çağrısına PKK’dan ilk yanıt! Mustafa Karasu Örgütü feshedeceğiz deyip şart koşmaya kalktı: Özerklik sabotajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye geliyor! Kritik hattı Başkan Erdoğan’la birlikte açacaklar
TCMB faiz indirimine gidecek mi? Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Stratejist Cüneyt Paksoy’dan flaş tahmin
En ucuz araç fiyatları belli oldu! 2025 Mart ayı 1 milyon TL altı sıfır otomobiller: Fiat, Hyundai, Opel...
Trump’ın Kongre konuşmasında skandal anlar! Yaka paça kovulanlar, şans öpücüğü alanlar, yerlerde sürünenler...
Karın ağrısı, şişkinlik, ishal! Kolon kanserinin gizli sinyalleri ortaya çıktı: Bağırsaklarda sinsice ilerleyip...
Trump’tan Kongre’de bomba üstüne bomba! Zelenskiy özür diledi dedi | BM’ye DSÖ’ye racon sapkınlara ceza
EMEKLİLİKTE 10 YIL+56 YAŞ KURALI | SSK ve BAĞKUR’lu çift maaş alabilecek mi? Yeni sistemde primler nasıl olacak?
Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti
CHP’li başkan için zorla dua ettirmişler! Ramazan Öncü konuştu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyorum
Borsa manipülatörlerinin oyunu deşifre oldu! BASGZ hissesi üzerinden dolandırıcılık | HTS kayıtları ortaya çıktı
İsrail ordusu Türkçe hesabın sözcülüğünü çete üyesi bir gangster olan Arye Shalicar’a verdi!
Emekliye ikramiye zamanı! Şartlar neler? Kim, ne kadar alacak? İşte merakla beklenen ödemenin detayları...
Medya AŞ’de dört nala şaibe! Murat Ongun İBB maaşıyla yarış atına nasıl ortak oldu? Emrah Bağdatlı’nın 2 şirketine adrese teslim ihale