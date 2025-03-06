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Başka Bir Gün 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Demek benden bir adım önce olduğunu sanıyorsun”

ATV’nin sevilen dizisi Başka Bir Gün 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Fragmana Salih Bademci’nin canlandırdığı Serdar’ın “Demek benden bir adım önce olduğunu sanıyorsun Nehir Hanım” sözleri damga vurdu. İşte Başka Bir Gün 6. bölüm 3. fragmanı...

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 15:42 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 15:42
Başka Bir Gün 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Demek benden bir adım önce olduğunu sanıyorsun

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Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Başka Bir Gün 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Kaynak: atvKaynak: atv

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serdar'ın dönüşü Nehir'i içine düştüğü belalardan kurtarmak bir yana daha da büyük bir açmaza sokar. Serdar her ne kadar onlar için döndüğünü söylese de Nehir'den onu kurtarmasını, bunun için de Suzan ve İshak'ın peşine düşmesini istiyordur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Nehir, bütün yaptıklarına rağmen çocuklarının babasını kurtarmak için uğraşacak mıdır? Nehir bununla ilgili hemen bir karar vermese de İshak ile ilgili öğrendiği gerçeğin peşine düşer. O bütün "kötüleri" yakalamak için uğraşırken Tuna da karısının ölümünü çözmek için Serdar'ı arıyordur. Nehir onu bundan vazgeçirmeye çalışır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Nehir, Tuna'yı Serdar'dan uzak tutmayı başarabilecek midir? Nehir'in farkında olmadığı tehlike ise hiç ummadığı birinden, Aytunç'tan kaynaklanıyordur. Aytunç, Deniz ile ilgili bir şeylerden şüphelenmeye başlamıştır.

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