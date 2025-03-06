Bir Gece Masalı’nda heyecan doruktaydı: Selim Mahir’i vurdu!

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, "Bir Gece Masalı" önceki günün en çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran "Bir Gece Masalı", yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.



PUSU KURDU!

Dizinin son bölümde; Mahir ve Canfeza taşınma sonrası ilk kez iftar için konağa davet edildi. Oğlunu özleyen Süreyya onları dört gözle beklerken pusu kuran Selim, arkadan Mahir'i vurdu. Mahir, Canfeza ve annesinin gözleri önünde yere yığılıp kaldı.

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