Kardelenler 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Asiye’m gözünü aç babacığım...”

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Okulda Yankı ve Aysel'in çıkması olay olur. Gizem Parla'ya bunun kendi yüzünden olduğu Aysel'i tarım ilacı ile zehirlediğini itiraf ederken Ferit duyar kavga çıkar. Koray geli,r Gizem düşer ve suçu Ferit'e atar. Olay büyür Ferit Gizem'i kardeşini öldürmekle suçlar. Hicran ve ailesine daha fazla yük olmak istemeyen Aysel ve Ferit not bırakarak yetimhaneye dönme kararı alırlar.