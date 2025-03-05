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Başka Bir Gün 6. bölümden ipuçları ortaya çıktı: Serdar’ın dönüşü Nehir’i büyük bir açmaza sokar!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün perşembe akşamları atv’de. Peki Başka Bir Gün 6. bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 12:56 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 12:56
Başka Bir Gün 6. bölümden ipuçları ortaya çıktı: Serdar’ın dönüşü Nehir’i büyük bir açmaza sokar!

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Serdar'ın dönüşü Nehir'i içine düştüğü belalardan kurtarmak bir yana daha da büyük bir açmaza sokar. Serdar her ne kadar onlar için döndüğünü söylese de Nehir'den onu kurtarmasını, bunun için de Suzan ve İshak'ın peşine düşmesini istiyordur.

Başka Bir Gün 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

Nehir, bütün yaptıklarına rağmen çocuklarının babasını kurtarmak için uğraşacak mıdır? Nehir bununla ilgili hemen bir karar vermese de İshak ile ilgili öğrendiği gerçeğin peşine düşer. O bütün "kötüleri" yakalamak için uğraşırken Tuna da karısının ölümünü çözmek için Serdar'ı arıyordur. Nehir onu bundan vazgeçirmeye çalışır.

Başka Bir Gün 6. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

Nehir, Tuna'yı Serdar'dan uzak tutmayı başarabilecek midir? Nehir'in farkında olmadığı tehlike ise hiç ummadığı birinden, Aytunç'tan kaynaklanıyordur. Aytunç, Deniz ile ilgili bir şeylerden şüphelenmeye başlamıştır.

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