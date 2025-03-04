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Eşref Rüya dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Eşref rüya yayın tarihi

Eşref Rüya, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturuyor. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizi, yeraltı dünyasında geçen olayları ve beklenmedik bir aşk hikayesini konu alıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı yapımın yayın tarihi ise henüz netlik kazanmadı.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 18:00 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 18:00
Eşref Rüya dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Eşref rüya yayın tarihi

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Eşref Rüya, suç ve dram unsurlarını bir araya getiriyor. Dizide, küçük yaşta yetim kalan ve suç dünyasında kendine yer edinen Eşref ile müzisyen Nisan'ın yollarının kesişmesi anlatılıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolleri paylaştığı yapımda, Necip Memili, Büşra Develi, Tolga Tekin gibi isimler de rol alıyor.

Fotoğraflar: YoutubeFotoğraflar: Youtube

Dizinin Konusu

Eşref Rüya, izleyicilere derinlikli bir aşk ve suç hikayesini sunmayı hedefliyor. Dizinin ana karakterlerinden Eşref (Çağatay Ulusoy), küçük yaşta yetim kalmış ve hayatını suç dünyasında var ederek güçlenmiş bir adamdır. Gücü ve parası olmasına rağmen ruhundaki huzursuzluk hiç dinmemiştir. Nisan (Demet Özdemir) ise müzikle yaşayan, özgürlüğüne düşkün genç bir kadındır. Eşref'in hayatına beklenmedik bir anda giren Nisan, onun yıllardır içinde bulunduğu suç dolu dünyada yeni bir sayfa açmasına neden olur. Ancak bu karşılaşma, her ikisi için de tahmin edilemez olayları beraberinde getirecektir.

Dizi, yeraltı dünyasının karanlık yüzü ile bir aşk hikayesini iç içe geçirerek izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmayı vaat ediyor. Eşref'in suç örgütleri arasındaki mücadelesi ve geçmişiyle yüzleşme süreci, Nisan'ın ise kendi hayallerini gerçekleştirme yolunda attığı adımlar dizinin temel yapı taşlarını oluşturuyor.

OYUNCU KADROSU

Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir yer alırken, kadroda ayrıca şu isimler bulunuyor:

Necip Memili

Büşra Develi

Ahmet Rıfat Şungar

Tolga Tekin

Görkem Sevindik

Ceren Benderlioğlu

Ebrar Karabakan

Umut Karadağ

Kaan Turgut

Aşkın Şenol

Şener Savaş

Ahmet Yıldırım

Kerem Alp Kabul

Bartu Zeytinci

Gökçem Çoban

Volkan Uygun

Taylan Güldere

Feriha Eyüboğlu

Macit Koper

YAYIN TARİHİ

Dizinin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat dizinin nisan ayında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Kanal D'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan yapımın ne zaman başlayacağıyla ilgili gelişmeler duyurulduğunda güncellemeler paylaşılacak.

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