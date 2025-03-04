Eşref Rüya dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanacak? Eşref rüya yayın tarihi

Eşref Rüya , suç ve dram unsurlarını bir araya getiriyor. Dizide, küçük yaşta yetim kalan ve suç dünyasında kendine yer edinen Eşref ile müzisyen Nisan 'ın yollarının kesişmesi anlatılıyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir 'in başrolleri paylaştığı yapımda, Necip Memili, Büşra Develi, Tolga Tekin gibi isimler de rol alıyor.

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Dizinin Konusu

Eşref Rüya, izleyicilere derinlikli bir aşk ve suç hikayesini sunmayı hedefliyor. Dizinin ana karakterlerinden Eşref (Çağatay Ulusoy), küçük yaşta yetim kalmış ve hayatını suç dünyasında var ederek güçlenmiş bir adamdır. Gücü ve parası olmasına rağmen ruhundaki huzursuzluk hiç dinmemiştir. Nisan (Demet Özdemir) ise müzikle yaşayan, özgürlüğüne düşkün genç bir kadındır. Eşref'in hayatına beklenmedik bir anda giren Nisan, onun yıllardır içinde bulunduğu suç dolu dünyada yeni bir sayfa açmasına neden olur. Ancak bu karşılaşma, her ikisi için de tahmin edilemez olayları beraberinde getirecektir.

Dizi, yeraltı dünyasının karanlık yüzü ile bir aşk hikayesini iç içe geçirerek izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatmayı vaat ediyor. Eşref'in suç örgütleri arasındaki mücadelesi ve geçmişiyle yüzleşme süreci, Nisan'ın ise kendi hayallerini gerçekleştirme yolunda attığı adımlar dizinin temel yapı taşlarını oluşturuyor.