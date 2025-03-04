Başka Bir Gün 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Ne yaptırdılar sana Serdar?

Perşembe akşamları izleyici ile buluşan Başka Bir Gün 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Kaynak: atv

5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz'in sakladığı Serdar'ın telefonunun evden sinyal vermesi sebebiyle Aytunç, Nehir'i gözaltına alırken tüm yaşananları gözden geçiren Nehir, telefonun Deniz'de olduğunu anladı ve onunla görüşmek istedi. Nehir'in alyansının Tuna'nın yatak odasından çıkması sebebiyle herkes Nehir ve Tuna arasında bir ilişki olduğunu düşündü. Annesiyle görüşmek istemeyen Deniz, Hale'nin ısrarıyla karakola geldi ve annesiyle yaşananlar üzerinden yüzleşti. Güngör, çocukların geçici velayetini alırken serbest kalan Nehir, Güngör ve Haluk'un evine geldiğinde velayet durumundan haberdar olup ortalığı yıktı. Deniz ile karşı karşıya kalan Nehir, Deniz'e her zaman yanında olacağı söyleyip evden çıkarken Deniz de annesinin arkasından gidip ona gözyaşları içinde sarıldı. Anne kızın duygusal anları izleyicileri derinden etkiledi. Nehir gözaltında olduğu esnada eve gizlice giren Serdar, peşindeki adamların eve gelmesiyle evden kaçsa da aynı kişiler daha sonra Nehir eve döndüğünde gelip Nehir'e paranın yerini sordular. Bir tarafta Suzan Köksal diğer tarafta maskeli adamlar arasında kalan Nehir, Serdar'ın sakladığı paraya ulaşabilmek için yollar ararken Hale'nin bahsettiği dişçiyle konuşmaya gitti. Kadının para karşılığında konuşacağını söylemesi üzerine Tuna'nın yardımıyla ulaştığı sahte parayla buluşmaya giden Nehir, tam istediği bilgilere ulaşacağı esnada ortalık karıştı.

Kaynak: atv

Uzaktan onları izleyen Tuna'nın çıkardığı sesle irkilen kadın ardından arabada saklanan Özlem ve Melike'nin ortaya çıkmasıyla oradan gitmek için arabasına bindiğinde daha önce de farklı yerlerde görünen mavi pick-up araç gelip arabaya öldüresiye çarptı. Nehir, Özlem ve Melike olanlar karşısında büyük panik yaşarken Tuna onları hemen oradan uzaklaştırdı. Hayal kırıklığı ve korkuyla eve dönen Nehir, sonunda Serdar ile karşı karşıya geldi.