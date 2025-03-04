Can Borcu 12. bölüm fragmanı yayınlandı: Ben kızımı nasıl koruyacağım?

Bülent İnal, Mine Tugay, Cüneyt Mete ve Ebru Özkan Saban'ın başrollerinde yer aldığı Can Borcu 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit ve Yasemin, Handan ve ailesinin gözleri önünde evlenir. Handan bu evliliği engelleyemez ve büyük üzüntü yaşar.

Kaynak: atv

Sude, verdiği ifadeyle Mehmet'in yargılanmasını önler. Herkese kazada bebeğini kaybettiğini açıklar.

Kaynak: atv

Handan, kızının zorla evlendirildiğini Mehmet'in önceden bildiğini öğrenir ve onunla sert bir tartışma yaşar. Bu sırada Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginliği arkadaşları çözmeye çalışsa da başarılı olamazlar. Öte yandan Mehmet, Handan'a kızı Doğa ile ilgili tüm gerçekleri açıklar. Bu açıklama, ikilinin arasındaki gerginliği azaltır.

Kaynak: atv

Dayı Hakan, Emel'den haraç ister, Emel ise bu durumun kendisine büyük bir sorun çıkaracağını düşünmektedir. Ancak Emel, hain bir planla Handan'ı Mehmet ve Doğa'nın sırrını öğrenmek için tehdit eder.