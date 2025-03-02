Hayatı tehlikede! atv’nin sevilen dizisi yeni bölümü ile Kardelenler ekrana kilitleyecek

"Kardelenler"in yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Aysel, hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, Hicran ile Fatoş arasındaki ipler iyice gerilir. Gülcan, Raci ile ilgili yeni kararlar alırken; Leo, Ferit'e karşı sinsi hamleler yapmaya devam eder. Evi geçindirebilmek için iş arayan Arif, hiç beklemediği bir teklifle karşılaşır. Aysel ile Yankı cephesinde gelişmeler yaşanırken, Gündoğan Koleji'nin kütüphanesinde çalışmaya başlayan Ferit, hiç ummadığı bir durumun içine çekilir. Raci, kendisine gelen tebligatla şoka uğrarken; Aysel ile Ferit, hayatlarıyla ilgili radikal bir karar verirler.

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