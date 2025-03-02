Shrek 5 ne zaman vizyona girecek? Filmde karakterleri kimler seslendirecek?

Filmden yayınlanan ilk tanıtımla birlikte heyecan verici bir gelişme de ortaya çıktı. Emmy ödüllü ünlü oyuncu Zendaya, Shrek'in kızını seslendirecek. Daha önce pek çok başarılı projede yer alan Zendaya yıllar önce yaptığı bir paylaşımda "Yetişkinliğimde Shrek'i çok sık izliyorum" ifadelerini kullanarak seriye duyduğu sevgiyi dile getirmişti.
(Kaynak: Sosyal Medya)
Efsane Kadro Yeniden Bir Arada
Shrek 5'in en büyük sürprizlerinden biri de orijinal seslendirme kadrosunun geri dönmesi oldu. Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Eşek) ve Cameron Diaz (Fiona), serinin yeni filminde yeniden mikrofon başına geçecek. Bu gelişme, serinin hayranlarını oldukça heyecanlandırırken, karakterlerin nostaljik ruhunu koruyarak yeni bir maceraya atılacağına işaret ediyor.
(Kaynak: Sosyal Medya)
Shrek 5 Ne Zaman Vizyona Girecek?
Shrek serisinin merakla beklenen beşinci filmi, 23 Aralık 2026 tarihinde vizyona girecek. İlk film 2001 yılında sinemaseverlerle buluşmuş, son film Shrek 4: Sonsuza Dek Mutlu ise 2010 yılında yayınlanmıştı. Yeni yapım, tam 16 yıl sonra seriyi yeniden canlandırarak animasyon dünyasına büyük bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.