Shrek 5 ne zaman vizyona girecek? Filmde karakterleri kimler seslendirecek?

Filmden yayınlanan ilk tanıtımla birlikte heyecan verici bir gelişme de ortaya çıktı. Emmy ödüllü ünlü oyuncu Zendaya, Shrek'in kızını seslendirecek. Daha önce pek çok başarılı projede yer alan Zendaya yıllar önce yaptığı bir paylaşımda "Yetişkinliğimde Shrek'i çok sık izliyorum" ifadelerini kullanarak seriye duyduğu sevgiyi dile getirmişti.