PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Shrek 5 ne zaman vizyona girecek? Filmde karakterleri kimler seslendirecek?

Shrek efsanesi geri dönüyor! Universal Pictures ve DreamWorks Animation iş birliğiyle hazırlanan Shrek 5 uzun bir aranın ardından izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Walt Dohrn ve Conrad Vernon'un oturduğu yapım hayranlarını yeniden yeşil devin fantastik dünyasına götürecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 11:28 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 11:28
Shrek 5 ne zaman vizyona girecek? Filmde karakterleri kimler seslendirecek?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Filmden yayınlanan ilk tanıtımla birlikte heyecan verici bir gelişme de ortaya çıktı. Emmy ödüllü ünlü oyuncu Zendaya, Shrek'in kızını seslendirecek. Daha önce pek çok başarılı projede yer alan Zendaya yıllar önce yaptığı bir paylaşımda "Yetişkinliğimde Shrek'i çok sık izliyorum" ifadelerini kullanarak seriye duyduğu sevgiyi dile getirmişti.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Efsane Kadro Yeniden Bir Arada

Shrek 5'in en büyük sürprizlerinden biri de orijinal seslendirme kadrosunun geri dönmesi oldu. Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Eşek) ve Cameron Diaz (Fiona), serinin yeni filminde yeniden mikrofon başına geçecek. Bu gelişme, serinin hayranlarını oldukça heyecanlandırırken, karakterlerin nostaljik ruhunu koruyarak yeni bir maceraya atılacağına işaret ediyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Shrek 5 Ne Zaman Vizyona Girecek?

Shrek serisinin merakla beklenen beşinci filmi, 23 Aralık 2026 tarihinde vizyona girecek. İlk film 2001 yılında sinemaseverlerle buluşmuş, son film Shrek 4: Sonsuza Dek Mutlu ise 2010 yılında yayınlanmıştı. Yeni yapım, tam 16 yıl sonra seriyi yeniden canlandırarak animasyon dünyasına büyük bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

(Kaynak: Show TV)(Kaynak: Show TV)

Shrek Efsanesi Devam Ediyor

DreamWorks'ün en sevilen serilerinden biri olan Shrek, mizahi dili, unutulmaz karakterleri ve sıcak hikayesiyle sinema tarihinde kendine özel bir yer edinmiş durumda. Shrek 5'in, önceki filmlerin başarısını devam ettirip ettiremeyeceği merak konusu olsa da, serinin eski ruhunu koruyarak yeni nesil izleyicileri de etkilemesi bekleniyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Animasyon dünyasının en sevilen karakterlerinden biri olan Shrek, 2026 yılında bir kez daha sinema salonlarını şenlendirmeye hazırlanıyor. Filmle ilgili yeni detaylar geldikçe, hayranların heyecanı da giderek artıyor!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmralı’dan gelen silah bırak çağrısı sonrası PKK’nın silahlı kolu HPG’den ateşkes kararı: Tüm gruplarımız buna uysun
CANLI ANLATIM | İsrail’den kalleş karar! Gazze’ye yardım girişlerini durdurdu | ABD’den skandal hamle
10 yıl çalışana tazminat: Süre farkı var! Kıdem için kime, ne kadar prim geliyor?
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yeni yağış dalgası geliyor! Yağmur, pus, sis... 2 Mart hava durumu raporu!
Kandil şark kurnazlığı peşinde! Öcalan’dan gelen kongre ve fesih çağrısına sinsiliklerle dolu bahane... Terör baronlarının son çırpınışı
Dilan Polat ve Engin Polat’a uyuşturucu gözaltısı! Ben artık yaşayamıyorum deyip video çekti: Adliyeye böyle götürüldüler
Getir
Google’ın avukatı Gönenç Gürkaynak İslam hazımsızı CEO Cem Köksal’a destek çıktı! Bu ilk skandalı değil: TÜSİAD’ta da sahnedeydi
Siyah zeytinde deterjan! Bir gecede siyahlaştırmak için skandal yöntem! Gıda teröristleri bu kadarına da pes dedirtti
ATM’lerde yüz tanıma dönemi! Para çekenler dikkat! Dolandırıcılığın önüne geçilecek
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye hedefinde net mesaj: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Zorlu Holding Türkiye’de cepleri doldurup paraları İsrail’e akıtıyor! İslam düşmanlığının altında yatan sebep bu mu?
Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı! Boykot çağrısı! Gözaltına alındı
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Cennetin kapıları açıldı
Devlet Bahçeli’den terörsüz Türkiye mesajı: Tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır
Londra’da Ukrayna zirvesi! Türkiye ne mesaj verecek?
Kusursuz ilerleyiş! Beşiktaş - Kayserispor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci raunt! Rusya da dahil oldu
CHP’de yeni kriz: Ön seçim! Adaylıkla zırh arayan Ekrem İmamoğlu’nun katılım korkusu...
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...