SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Bir Gece Masalı 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu nikah olmayacak!

Başrollerinde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un yer aldığı Bir Gece Masalı’nın 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ezra Nene’nin “Bu nikah olmayacak!” şeklindeki sözleri dikkat çekerken Selim’in uçurumdan atladığı sahne fragmana damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 24. bölüm 2. fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 16:17 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 16:17
Bir Gece Masalı 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bu nikah olmayacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Salı akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Bir Gece Masalı 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Bir Gece Masalı 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Canfeza'nın yardımı ile Kürşat son anda Mahir'i diri diri gömüldüğü yerden kurtarmayı başardı. Kürşat ve Mahir, vakit kaybetmeden Canfeza'nın peşinde düştü. Canfeza'daki akıllı saat sayesinde onu buldular. Ancak Raşit, kolay pes etmedi ve silahını Canfeza'ya doğrultunca Mahir tarafından vuruldu. Boris'in ölümü ile teşkilattaki gerçekler ortaya çıktı ve Mahir terfi alarak Başkomiser oldu. Asaf Bey, hem torunun doğum gününü hem de terfisini kutlamak için ailece tatil planladı.

Kutlamak için gidilen tatilde Kürşat, Gülizar'ın peşinden otele geldi. Yemek yerken Yılmaz'ların restorana gelmesiyle masanın altına saklanan ikili, Sevde'nin onları görmesiyle sonunda yakalandı. Kürşat'ın, Gülizar ile evleneceğini söylemesi ise ortalığın iyice karışmasına neden oldu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Babasının intikamı için harekete geçen Selim, Ezra Nine'yi görmeye gitti ve ona Raşit'in oğlu olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.

Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Londra’da Ukrayna zirvesi! Türkiye ne mesaj verecek?
Elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası PKK’dan karar: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci raunt! Rusya da dahil oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Sahadaki somut yansımaları takip edeceğiz
CHP’de yeni kriz: Ön seçim! Adaylıkla zırh arayan Ekrem İmamoğlu’nun katılım korkusu...
Daltonlar Suç Örgütü üyesi Sinan Memi Polonya’da yakalandı! Operasyonun şifreleri çözüldü
Getir
Elon Musk 14. kez baba oldu! Gayrimeşru çocuk iddiasından 2 hafta sonra bir bebek daha
İpek Kıraç talep etmişti! İnan Kıraç hakkında Adli Tıp kararını verdi
Trump Zelenskiy ile kavgadan hemen sonra sessizce söyledi! Beyaz Saray’daki tartışmanın arka planı o cümlede
Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Yeni kredi paketi geliyor
Terörsüz Türkiye’nin yol haritası belirlendi! İşte uygulanacak stratejinin detayları...
Youssef En-Nesyri için astronomik hazırlık! Suudiler peşinde
Trump - Zelenskiy kavgası tarihe geçti! Avrupa destek yağdırdı ama Ukrayna Başkan Erdoğan dedi
Ekrem İmamoğlu’nun diploma şaibesinde yeni detay! YÖK’e sormamışlar bile! Eski YÖK üyesi açıkladı: Hukuki değil
Çalışan annelere iyi haber: Doğum izni artacak! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bilinmeyenlerini Takvim’e anlattı... Nerede büyüdü? Okul yılları ve tuttuğu takım
Yeşilçam’ın vamp kadını 87 yaşında! Suzan Avcı’nın son halini gören inanamadı!