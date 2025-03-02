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2025 Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 97. Akademi Ödülleri adayları!

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödülleri, bu yıl 97. kez sahiplerini bulacak. Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek tören büyük bir ilgiyle beklenirken, gecenin sunuculuğunu ünlü komedyen Conan O'Brien üstlenecek. Sinema severler 23 kategoride ödül dağıtılacak bu muhteşem gecede kırmızı halı şıklığını ve heyecan dolu anları takip edebilecek.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 16:49 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 16:50
2025 Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 97. Akademi Ödülleri adayları!

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Sinema dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Oscar Ödülleri için 2025 yılı adayları açıklandı. Kaliforniya merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen organizasyonda, birçok iddialı yapım ve oyuncu ödüle aday gösterildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Oscar Töreni Ne Zaman ve Nereden İzlenebilir?

Akademi Ödülleri, 2 Mart'ı 3 Mart'a bağlayan gece Türkiye saati ile 03:00'te gerçekleştirilecek. Kırmızı halı seremonisi ise 02:30'da başlayacak. Törenin bu yıl Disney+ platformu üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Oscar 2025: En Fazla Adaylık Alan Filmler

Bu yılın dikkat çeken yapımı, 13 adaylıkla Emilia Perez oldu. Onu 10'ar adaylıkla The Brutalist ve Wicked takip ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

En İddialı Kategorilerde Öne Çıkan İsimler

En İyi Film:

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Perez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

En İyi Yönetmen:

Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Brady Corbet (The Brutalist)

Coralie Fargeat (The Substance)

James Mangold (A Complete Unknown)

En İyi Erkek Oyuncu:

Adrien Brody (The Brutalist)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Sebastian Stan (The Apprentice)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

En İyi Kadın Oyuncu:

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (The Substance)

Fernanda Torres (I'm Still Here)

Yardımcı Erkek Oyuncu:

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yardımcı Kadın Oyuncu:

Monica Barbaro (A Complete Unknown)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Isabella Rossellini (Conclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Teknik Kategorilerde Öne Çıkan Filmler

Kostüm Tasarımı, Prodüksiyon Tasarımı ve Görsel Efekt gibi kategorilerde ise Dune: Part Two, Nosferatu ve Wicked büyük bir rekabet içinde. Özgün müzik dalında Emilia Perez, Wicked ve The Brutalist dikkat çekiyor.

Uluslararası Film ve Animasyon Kategorileri

Bu yıl Uluslararası Film kategorisinde Fransa yapımı Emilia Perez öne çıkarken, Letonya'dan Flow, Danimarka'dan The Girl with the Needle, Brezilya'dan I'm Still Here ve Almanya'dan The Seed of the Sacred Fig yarışıyor.

Animasyon dalında ise Inside Out 2, The Wild Robot ve Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl gibi yapımlar öne çıkıyor.

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