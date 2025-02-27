Bir ramazan klasiği: Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programları!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları bu sene de dopdolu olacak. Birbirinden değerli konuklar, Mekke ve Medine'den özel görüntüler, birbirinden özel ilahiler ve kasidelerle gönüller huzur bulacak. Peygamber Efendimizin ve sahabenin hayatından çok özel kesitler, her derdin devası dualar, abdestten namaza, oruçtan zekâta merak edilen sorular ve cevaplarla dolu dolu bir Ramazan programı…

Kaynak: atv

Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve mağfiretin bol olduğu bu ayda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu gönülleri titreten yorumlarıyla atv'de…

İftar ve Sahur programlarıyla 28 Şubat Cuma gecesinden itibaren Ramazan ayı boyunca atv'de!

Kaynak: atv

Nihat Hatipoğlu ile Sahur

İlk Bölümü 28 Şubat / Saat: 03.45

Nihat Hatipoğlu ile İftar

İlk Bölümü 1 Mart / Saat: 17.30