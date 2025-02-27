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İki kategori tek birinci! Kuruluş Osman’ın 182. bölümü nefes kesti!

Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranındaki 182’inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Halime/ Poena’dan aldığı haber ile Bala Hatun’un yaşadığını öğrenen Osman Bey, Bala Hatun’u kurtarmak için Akhisar kalesine doğru harekete geçer.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 12:04 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 12:04
İki kategori tek birinci! Kuruluş Osman’ın 182. bölümü nefes kesti!

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'Kuruluş Osman' 182. Bölümü AB kategorisi'nde ise %6,28 reyting, %16,13 izlenme 20+ABC1 kategorisi'nde ise %6,92 reyting %16,21 izlenme payı elde ederek iki kategoride de birinci sıraya yerleşti.

Kaynak: atvKaynak: atv

#KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde bu haftanın en çok izlenen dizilerinden biri oldu.

Kaynak: atvKaynak: atv

Dizinin 182. bölümünde; Osman Bey, Akhisar Kalesi'ne saldırarak Bala Hatun'u Sofia'nın kapatmış olduğu odadan kurtarır. Ancak tam kaleden çıkacakları sırada karşılarına yüzü kapalı bir kız ile Sofia belirir. Bala Hatun, "Bak Osman, bulduk evladımızı! Halime'dir o!" diyerek gözyaşlarına boğulurken, Sofia alaycı bir şekilde, "Doğru duydun Osman, buldunuz kızınızı!" diyerek meydan okur. Bunun üzerine Osman Bey "Bana bak kızıl köpek, doğru mu söylersin?" diyerek Sofia'ya öfkesini haykırır. Tam bu sırada Sofia, Bizans askerlerini çağırarak Osman Bey ve Bala Hatun'un etrafını kuşatır. Bunun üzerine Osman Bey, "Seni gebertmeden hakikati söyle!" diyerek Sofia'yı tehdit eder. Ancak Sofia, "Gördüğünüz son yüz, kızınız Halime'ninki olacak!" diyerek karşılık verir. Osman Bey ve Bala Hatun, karşılarındaki büyük sır karşısında ne yapacaklarına karar vermek zorundadır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni bölümüyle her Çarşamba atv'de!

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