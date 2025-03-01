Zembilli 10. bölüm fragmanı yayınlandı: O imzayı at yoksa pişman olursun!

ATV'nin sevilen dizisi Zembilli'nin merakla beklenen 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem, İlyas'ın serbest kaldığını öğrenip kapısına dayanınca Adem ve İlyas birbirine girerler. Adem ve Fidan ailelerinden habersiz evlenmeye karar verirler. Kadir ve Nuran ise yeni hayatları için ev arayışındalar.

Kaynak: atv

Düğünden kaçıp Tarık, Kadir, Vahit ve İshak'ın başına bela olan kaçak gelin Didem, kasabada kayıplara karışır. Mafya babası olan Erol, kızını bulmaya Zembilli kasabasına gelir ve çalgıcıları ararken Kadir'in fırını öğrenir. Fırına gider ve Nuran'ı kaçırır.

Kaynak: atv

Nuran'ı kurtarmak için operasyon planlayan Kadir ve arkadaşları, Bekir ve Refik'i de orada görünce şaşırırlar. Adem, Fidan'la nikaha gitmek üzereyken hiç beklemediği bir haber alır.