Ünlü yönetmen Erhan Baytimur vefat etti!

90'lı yılların popüler dizilerinden Aynalı Tahir ile tanınan ünlü yönetmen Erhan Baytimur'dan acı haber geldi. Erhan Baytimur 55 yaşında vefat etti.

Kaynak: Sosyal medya

Acı haberi yönetmen Murat Saraçoğlu, duyurdu. Saraçoğlu, "Sevgili Erhan Baytimur'u kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak 90'lı yılların sevilen projelerinden Aynalı Tahir'e imza atmıştı. Hem patronum hem de yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. Ne yazık ki iyiler hep erken gidiyor..." dedi.

Baytimur'un cenazesinin pazar günü düzenlenecek törenle defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medya

ERHAN BAYTİMUR KİMDİR?

1970 yılında Malatya'da dünyaya gelen Erhan Baytimur, Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

1998-2001 yılları arasında 158 bölüm süren "Aynalı Tahir" dizisini yöneten Baytimur, Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı "İpsiz Recep", "Aşkına Eşkıya", "El Gibi" ve "Deli Divane" gibi yapımlara da imza attı.

Kaynak: Sosyal medya

Sinema alanında ise 2017'de "Bordo Bereliler Suriye", 2018'de "Bordo Bereliler 2: Afrin" ve 2019'da "Çat Kapı Aşk" filmlerinin yönetmenliğini üstlendi.

2018 yılında senarist Ayça Baytimur ile 11 yıllık evliliğini noktalayan Erhan Baytimur'un, Alya adında bir kızı bulunuyor.