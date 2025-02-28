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Can Borcu 11. bölümden ipuçları ortaya çıktı: Handan tehdide boyun eğecek mi?

Güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle dikkat çeken Can Borcu’nun merakla beklenen 11. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Can Borcu 11. bölümde neler olacak? Handan tehdide boyun eğecek mi? İşte Can Borcu 11. bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 14:17 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 14:17
Can Borcu 11. bölümden ipuçları ortaya çıktı: Handan tehdide boyun eğecek mi?

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Ferit ve Yasemin, Handan ve ailesinin gözleri önünde evlenir. Handan bu evliliği engelleyemez ve büyük üzüntü yaşar.

Can Borcu 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

Sude, verdiği ifadeyle Mehmet'in yargılanmasını önler. Herkese kazada bebeğini kaybettiğini açıklar.

Can Borcu 11. bölüm fragmanı yayınlandı

Kaynak: atvKaynak: atv

Handan, kızının zorla evlendirildiğini Mehmet'in önceden bildiğini öğrenir ve onunla sert bir tartışma yaşar. Bu sırada Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginliği arkadaşları çözmeye çalışsa da başarılı olamazlar. Öte yandan Mehmet, Handan'a kızı Doğa ile ilgili tüm gerçekleri açıklar. Bu açıklama, ikilinin arasındaki gerginliği azaltır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Dayı Hakan, Emel'den haraç ister, Emel ise bu durumun kendisine büyük bir sorun çıkaracağını düşünmektedir. Ancak Emel, hain bir planla Handan'ı Mehmet ve Doğa'nın sırrını öğrenmek için tehdit eder. Handan bu tehdide boyun eğecek mi, yoksa Mehmet'e sadık mı kalacaktır?

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