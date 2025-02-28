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Başka Bir Gün 6. bölüm fragmanı yayınlandı! “Sen benim hayatımda gördüğüm en aşağılık insansın”

Perşembe akşamları izleyicileri atv ekranlarına kilitleyen ‘Başka Bir Gün’ dizisinin dün gece 5. bölümü yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi isimlerden oluşan güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide gözaltına alınan Nehir, oradan çıkmayı başarırken Serdar’ın sakladığı paranın peşine düşenler Nehir’in başına bela oldu. Nefes kesen bölümün ardından Başka Bir Gün 6. bölüm fragmanı da yayınlandı.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:45 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 13:45
Başka Bir Gün 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen benim hayatımda gördüğüm en aşağılık insansın

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Nehir ve Serdar'ın karşılaşma anıyla biten bölümün ardından yayınlanan tanıtımda Serdar, Nehir'e döndüğünü ve her şeyi anlatacağını söylerken; Nehir bir tarafıyla kocasının dönüşüne sevinirken diğer tarafıyla da tüm yaşadıklarının acısını ondan çıkartmak istiyor. Suzan ve Ahmet'in Nehir'in evine geldiği ve evde birinin olduğundan şüphelendikleri anlar ise bölümde yaşanacak gerilimin sinyallerini veriyor.

Başka Bir Gün 6. bölüm fragmanı yayınlandı

NEHİR VE SERDAR ARASINDA BÜYÜK KARŞILAŞMA GERÇEKLEŞTİ!

Bölüme haftalardır başına ne geldiği merak edilen Serdar'ın Nehir'in karşısına çıktığı sahne damga vurdu. Haftalardır beklenen Nehir ve Serdar karşılaşmasının gerçekleştiği gerilimi yüksek bölüm sosyal medyadan da övgüleri topladı.

Kaynak: atvKaynak: atv

5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Deniz'in sakladığı Serdar'ın telefonunun evden sinyal vermesi sebebiyle Aytunç, Nehir'i gözaltına alırken tüm yaşananları gözden geçiren Nehir, telefonun Deniz'de olduğunu anladı ve onunla görüşmek istedi. Nehir'in alyansının Tuna'nın yatak odasından çıkması sebebiyle herkes Nehir ve Tuna arasında bir ilişki olduğunu düşündü. Annesiyle görüşmek istemeyen Deniz, Hale'nin ısrarıyla karakola geldi ve annesiyle yaşananlar üzerinden yüzleşti. Güngör, çocukların geçici velayetini alırken serbest kalan Nehir, Güngör ve Haluk'un evine geldiğinde velayet durumundan haberdar olup ortalığı yıktı. Deniz ile karşı karşıya kalan Nehir, Deniz'e her zaman yanında olacağı söyleyip evden çıkarken Deniz de annesinin arkasından gidip ona gözyaşları içinde sarıldı. Anne kızın duygusal anları izleyicileri derinden etkiledi. Nehir gözaltında olduğu esnada eve gizlice giren Serdar, peşindeki adamların eve gelmesiyle evden kaçsa da aynı kişiler daha sonra Nehir eve döndüğünde gelip Nehir'e paranın yerini sordular. Bir tarafta Suzan Köksal diğer tarafta maskeli adamlar arasında kalan Nehir, Serdar'ın sakladığı paraya ulaşabilmek için yollar ararken Hale'nin bahsettiği dişçiyle konuşmaya gitti. Kadının para karşılığında konuşacağını söylemesi üzerine Tuna'nın yardımıyla ulaştığı sahte parayla buluşmaya giden Nehir, tam istediği bilgilere ulaşacağı esnada ortalık karıştı.

Kaynak: atvKaynak: atv

Uzaktan onları izleyen Tuna'nın çıkardığı sesle irkilen kadın ardından arabada saklanan Özlem ve Melike'nin ortaya çıkmasıyla oradan gitmek için arabasına bindiğinde daha önce de farklı yerlerde görünen mavi pick-up araç gelip arabaya öldüresiye çarptı. Nehir, Özlem ve Melike olanlar karşısında büyük panik yaşarken Tuna onları hemen oradan uzaklaştırdı. Hayal kırıklığı ve korkuyla eve dönen Nehir, sonunda Serdar ile karşı karşıya geldi.

Kaynak: atvKaynak: atv

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Başka Bir Gün'ün kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Fatih Al, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' her Perşembe saat 20.00'de atv'de!

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