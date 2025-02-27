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Zembilli 9. bölümden ipuçları: Adem ve Fidan evlenme kararı alıyorlar!

Kadrosunda Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Sude Zülal Güler gibi isimlerin yer aldığı, atv’nin sevilen dizisi Zembilli’nin 9’uncu bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Zembilli 9. bölümde neler olacak?

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 14:28 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 14:28
Zembilli 9. bölümden ipuçları: Adem ve Fidan evlenme kararı alıyorlar!

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Adem, İlyas'ın serbest kaldığını öğrenip kapısına dayanınca Adem ve İlyas birbirine girerler. Adem ve Fidan ailelerinden habersiz evlenmeye karar verirler. Kadir ve Nuran ise yeni hayatları için ev arayışındalar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Düğünden kaçıp Tarık, Kadir, Vahit ve İshak'ın başına bela olan kaçak gelin Didem, kasabada kayıplara karışır. Mafya babası olan Erol, kızını bulmaya Zembilli kasabasına gelir ve çalgıcıları ararken Kadir'in fırını öğrenir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Fırına gider ve Nuran'ı kaçırır. Nuran'ı kurtarmak için operasyon planlayan Kadir ve arkadaşları, Bekir ve Refik'i de orada görünce şaşırırlar. Adem, Fidan'la nikaha gitmek üzereyken hiç beklemediği bir haber alır.

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