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Kuruluş Osman 183. bölüm fragmanı yayınlandı: Yüreğimizdeki iman ateşi sönmedikçe zinhar pes etmeyiz!

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’ın 183. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına “Yüreğimizdeki iman ateşi sönmedikçe zinhar pes etmeyiz!” sözleri damga vurdu. İşte Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman’ın 183. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 16:06 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 16:06
Kuruluş Osman 183. bölüm fragmanı yayınlandı: Yüreğimizdeki iman ateşi sönmedikçe zinhar pes etmeyiz!

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Çarşamba akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Kuruluş Osman'ın 183. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey, Akhisar Kalesi'ne saldırarak Bala Hatun'u Sofia'nın kapatmış olduğu odadan kurtarır. Ancak tam kaleden çıkacakları sırada karşılarına yüzü kapalı bir kız ile Sofia belirir. Bala Hatun, "Bak Osman, bulduk evladımızı! Halime'dir o!" diyerek gözyaşlarına boğulurken, Sofia alaycı bir şekilde, "Doğru duydun Osman, buldunuz kızınızı!" diyerek meydan okur.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bunun üzerine Osman Bey "Bana bak kızıl köpek, doğru mu söylersin?" diyerek Sofia'ya öfkesini haykırır. Tam bu sırada Sofia, Bizans askerlerini çağırarak Osman Bey ve Bala Hatun'un etrafını kuşatır.

Kaynak: atvKaynak: atv

Bunun üzerine Osman Bey, "Seni gebertmeden hakikati söyle!" diyerek Sofia'yı tehdit eder. Ancak Sofia, "Gördüğünüz son yüz, kızınız Halime'ninki olacak!" diyerek karşılık verir. Osman Bey ve Bala Hatun, karşılarındaki büyük sır karşısında ne yapacaklarına karar vermek zorundadır.

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