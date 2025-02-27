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Can Borcu 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Mehmet’in sırrını ver çocuklarını kurtar!

Cumartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Can Borcu’nun 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Handan’ı kızıyla tehdit eden Emel’in “Mehmet’in sırrını ver çocuklarını kurtar!” sözleri fragmana damga vurdu. İşte Can Borcu 11. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 16:45 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 16:45
Can Borcu 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Mehmet’in sırrını ver çocuklarını kurtar!

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Can Borcu'nun 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Can Borcu 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

CAN BORCU 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasemin, kardeşi Rüzgar'ı koruyabilmek için Ferit'in teklifini kabul etmek zorunda kalır. Handan bu karara karşı durmak için elinden geleni yapsa da Yasemin kararından vazgeçmeyeceğini açıklar.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mehmet ve Handan, Doğa'ya vurulma olayının perde arkasındaki gerçekleri açıklar. Rüzgar, geçmişte yaptıklarından dolayı Doğa'dan özür diler ve kendisini affetmesini ister.

Öte yandan Şükran, Yaşar hakkında öğrendiği gerçekler karşısında Yaşar'a bedel ödetmeye karar verir. Ancak sonuçları umduğu gibi gitmeyecektir.

Kaynak: atvKaynak: atv

Mehmet, Emel'in geçmişini araştırırken, Ferit'in eski sevgilisi ile ilgili bazı kritik bilgilere ulaşır. Tüm bu bilgilerin odağında ise Sude vardır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sude'nin geçirdiği kazanın ardından vereceği ifade kritik bir önem kazanır.

Handan, yaşadığı büyük kararsızlığın ardından nikah törenine gitmeye karar verir.

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