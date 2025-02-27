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Başka Bir Gün’ün kadrosuna Fatih Al dahil oldu!

Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan ‘Başka Bir Gün’ün bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde kadroya başarılı oyuncu Fatih Al dahil oldu.

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Giriş Tarihi :27 Şubat 2025 , 10:51 Güncelleme Tarihi :27 Şubat 2025 , 10:51
Başka Bir Gün’ün kadrosuna Fatih Al dahil oldu!

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Perşembe akşamları sürükleyici hikayesiyle izleyicileri atv ekranlarında buluşturan Ay Yapım imzalı 'Başka Bir Gün' dizisinin bu akşamki bölümünde kadroya Özlem'in kocası Fahir karakteriyle başarılı oyuncu Fatih Al dahil oluyor. Son bölümde Özlem (Şükran Ovalı), Fahir'in kendisini aldattığından şüphelenirken ikili arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

NEHİR VE DENİZ ARASINDA YÜZLEŞME GERÇEKLEŞİYOR!

Paylaşılan tanıtımda Nehir ve Deniz arasındaki sırlar ortadan kalkıyor ve anne kız yüzleşmesi yaşanıyor.

Bölümden yayınlanan yeni tanıtımda gözaltında olan Nehir ile yanına giden kızı Deniz arasında önemli bir yüzleşme yaşanıyor. Deniz'in elinde olan Serdar'ın gizli telefonu yüzünden başı derde giren Nehir, kızına telefonun onda olduğunu bildiğini ve Selin'in ölümüyle ilgili gerçeklerden haberdar olduğunu söylüyor. Deniz Nehir'in söyledikleri karşısında panikleyip ağlama krizine girerken Nehir kızına zarar gelecek bir şeye asla izin vermeyeceğini dile getiriyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş, Cem Söküt, Deniz Gündoğdu, Merih Ermakastar ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

Kaynak: atvKaynak: atv

Sürükleyici ve gizem dolu hikayesiyle 'Başka Bir Gün' özetsiz yeni bölümüyle bu akşam saat 21.00'de ATV'de...

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