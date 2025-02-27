"Bir Gece Masalı" izleyenleri ekrana kilitledi!

Bir Gece Masalı"nın önceki gün yayınlanan bölümünde şunlar yaşandı; Canfeza'nın yardımı ile Kürşat son anda Mahir'i diri diri gömüldüğü yerden kurtarmayı başardı. Kürşat ve Mahir, vakit kaybetmeden Canfeza'nın peşinde düştü. Canfeza'daki akıllı saat sayesinde onu buldular. Ancak Raşit, kolay pes etmedi ve silahını Canfeza'ya doğrultunca Mahir tarafından vuruldu.



Boris'in ölümü ile teşkilattaki gerçekler ortaya çıktı ve Mahir terfi alarak Başkomiser oldu. Asaf Bey, hem torunun doğum gününü hem de terfisini kutlamak için ailece tatil planladı.



ORTALIK KARIŞTI

Kutlamak için gidilen tatilde Kürşat, Gülizar'ın peşinden otele geldi. Yemek yerken Yılmaz'ların restorana gelmesiyle masanın altına saklanan ikili, Sevde'nin onları görmesiyle sonunda yakalandı. Kürşat'ın, Gülizar ile evleneceğini söylemesi ise ortalığın iyice karışmasına neden oldu. Babasının intikamı için harekete geçen Selim, Ezra Nine'yi görmeye gitti ve ona Raşit'in oğlu olduğunu ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.



ZİRVENİN SAHİBİ!

Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan "Bir Gece Masalı", Reytinglerin "Tüm Gün Tüm Kişiler" kategorisinde %5,92 reyting ve %15,24 izlenme payı alarak gecenin birincisi oldu.

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