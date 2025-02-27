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“Başka Bir Gün” yeni bölümüyle geceye damga vuracak: Serdar’ın sırları Nehir’i zora sokuyor!

ATV'nin sevilen dizisi “Başka Bir Gün” yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’de izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Şubat 2025
Başka Bir Gün yeni bölümüyle geceye damga vuracak: Serdar’ın sırları Nehir’i zora sokuyor!

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"Başka Bir Gün"ün yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Denizden çıkan cesedi öldürmekle suçlanan Nehir, kızını korumak için gerçeği söyleyememiştir. Nehir hem masumiyetini kanıtlayıp hem de Deniz'i korumayı başarabilecek midir?

Nehir bunun için çalışırken Güngör, Tuna'yla onun arasında bir şey olduğundan şüphelenmeye başlamıştır. Bu şüphesi Nehir'i can evinden vuracak bir hamle yapmasına neden olur. Nehir daha Güngör'ün kendisine yaptığı bu kötü sürprizi atlatamamışken Serdar'ın bir başka sırrı daha olduğunu öğrenir.

YENİ HAMLE
Bu sır Nehir'i daha da tehlikeli insanlara bulaştıracaktır. Bunu öğrendikten sonra kontrolü eline almaya çalışan Nehir, elinde olmadan çok kötü bir olaya sebep olacağından habersizdir. Çıkışsız kalan Serdar'ın onu tam bir açmazda bırakacak yeni bir hamle yapmak üzere olduğundan da.

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