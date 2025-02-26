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Zembilli 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sonunda kavuşuyoruz Fidan’ım!

Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas) gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Zembilli’nin 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Adem’in “Sonunda kavuşuyoruz Fidan’ım!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte atv’nin sevilen dizisi Zembilli’nin 9. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 16:44 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 16:44
Zembilli 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sonunda kavuşuyoruz Fidan’ım!

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    atv'nin sevilen dizisi Zembilli'nin 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Zembilli 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Esma'yı yayla evinden kaçırmaya çalışan İlyas kaza yapar. Esma yaralanır. Son anda Adem yetişir ve Esma'yı hastaneye götürür. Jandarma her yerde İlyas'ı arar. İlyas her şeye rağmen Esma'nın peşini bırakmaz. Bu sırada Kadir'e bir telefon gelir, şehirde zengin birinin kızı evleniyordur. Kadir, Vahit'i ikna etmek için camiye gider. Yaptığı bir sakarlıkla hoparlörün ses düğmesine dokunur.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Tüm kasaba, Kadir'in Nuran'ı kaçırma hikayesini öğrenir. Kadir, Nuran'ı ailelerin hışmından kurtarmak için herkese rest çeker ve Nuran'la evi terk ederler. Gecesinde katıldıkları düğünde, gelin kaçtığı için düğün iptal olur ancak Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir.

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