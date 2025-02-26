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Bir Gece Masalı 24. bölüm fragmanı yayınlandı: Selim, Raşit’in oğluymuş!

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Selim, Raşit’in oğluymuş!” sözleri damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 24. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:28 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 10:28
Bir Gece Masalı 24. bölüm fragmanı yayınlandı: Selim, Raşit’in oğluymuş!

İÇİNDEKİLER

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    atv'nin sevilen dizilerinden Bir Gece Masalı'nın 24. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Bir Gece Masalı 24. bölüm fragmanı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Mahir diri diri gömüldüğü mezardan kurtulmak için çareler ararken ona uzanan yardım eli beklemediği bir yerden gelir.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Mahir'in babasına verdiği sözü tutması ve ortaya koyduğu kanıtlardan sonra Raşit'in yerine Başkomiser olarak terfi alması tüm aileye hem büyük bir gurur hem de çok duygusal anlar yaşatır. Bu mutlu günlerde Mahir'e bir jest yapmaya karar veren Asaf, ailecek gidecekleri bir tatil hazırlar. Ancak bu tatilin sonu hem Yılmaz ailesi hem de Gülizar ve Kürşat için büyük olayların ve kaosların başlangıcı olacaktır.

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