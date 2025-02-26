25 Şubat Salı akşamı televizyon ekranlarında birbirinden başarılı yapımlar izleyici ile buluştu. Her biri farklı hikayelere sahip olan diziler ve programlar izleyicileri ekran başına toplarken, reyting yarışında kazananın kim olacağı merak konusu oldu. Peki, zirveye hangi yapım yerleşti? İşte reyting sonuçlarının detayları…