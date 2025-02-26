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25 Şubat'ta reyting yarışının kazananı kim oldu? Dün hangi dizi reytinglerde zirveyi yakaladı?

25 Şubat Salı akşamı televizyon ekranlarında birbirinden başarılı yapımlar izleyici ile buluştu. Her biri farklı hikayelere sahip olan diziler ve programlar izleyicileri ekran başına toplarken, reyting yarışında kazananın kim olacağı merak konusu oldu. Peki, zirveye hangi yapım yerleşti? İşte reyting sonuçlarının detayları…

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Giriş Tarihi :26 Şubat 2025 , 09:37 Güncelleme Tarihi :26 Şubat 2025 , 09:39
25 Şubat’ta reyting yarışının kazananı kim oldu? Dün hangi dizi reytinglerde zirveyi yakaladı?

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    25 Şubat Salı akşamı televizyon ekranlarında birbirinden başarılı yapımlar izleyici ile buluştu. Her biri farklı hikayelere sahip olan diziler ve programlar izleyicileri ekran başına toplarken, reyting yarışında kazananın kim olacağı merak konusu oldu. Peki, zirveye hangi yapım yerleşti? İşte reyting sonuçlarının detayları…

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    25 ŞUBAT 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    TOTAL reyting sonuçları henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizde detaylandıracağız.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    25 ŞUBAT 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI

    TOTAL reyting sonuçları henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizde detaylandıracağız.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    25 ŞUBAT 2025 ABC REYTİNG SONUÇLARI

    TOTAL reyting sonuçları henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizde detaylandıracağız.

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