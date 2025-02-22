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Zembilli 9. bölüm fragmanı yayınlandı: Yarın evleniyorum ben!

ATV’nin sevilen dizisi Zembilli’nin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Evlilik kararı alan Adem ve Fidan fragmana damga vurdu. İşte Zembilli 9. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 10:17 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 10:17
Zembilli 9. bölüm fragmanı yayınlandı: Yarın evleniyorum ben!

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    Cuma akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli'nin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Zembilli 9. bölüm fragmanı yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Esma'yı yayla evinden kaçırmaya çalışan İlyas kaza yapar. Esma yaralanır. Son anda Adem yetişir ve Esma'yı hastaneye götürür. Jandarma her yerde İlyas'ı arar. İlyas her şeye rağmen Esma'nın peşini bırakmaz. Bu sırada Kadir'e bir telefon gelir, şehirde zengin birinin kızı evleniyordur. Kadir, Vahit'i ikna etmek için camiye gider. Yaptığı bir sakarlıkla hoparlörün ses düğmesine dokunur. Tüm kasaba, Kadir'in Nuran'ı kaçırma hikayesini öğrenir. Kadir, Nuran'ı ailelerin hışmından kurtarmak için herkese rest çeker ve Nuran'la evi terk ederler. Gecesinde katıldıkları düğünde, gelin kaçtığı için düğün iptal olur ancak Kadirleri büyük bir sürpriz beklemektedir.

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