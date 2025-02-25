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“Bir Gece Masalı” yeni bölümüylw damga vuracak: Aile tatili ortalığı karıştıracak!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın büyülü aşkını anlatan “Bir Gece Masalı” bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Terfi alan Mahir, herkesi gururlandıracak. Ailecek çıkılan tatil ise büyük kaosların başlangıcı olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Şubat 2025
Bir Gece Masalı yeni bölümüylw damga vuracak: Aile tatili ortalığı karıştıracak!

İÇİNDEKİLER

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    Mahir diri diri gömüldüğü mezardan kurtulmak için çareler ararken ona uzanan yardım eli beklemediği bir yerden gelir. Mahir'in babasına verdiği sözü tutması ve ortaya koyduğu kanıtlardan sonra Raşit'in yerine Başkomiser olarak terfi alması tüm aileye hem büyük bir gurur hem de çok duygusal anlar yaşatır.

    Bu mutlu günlerde Mahir'e bir jest yapmaya karar veren Asaf, ailecek gidecekleri bir tatil hazırlar. Ancak tatilin sonu hem Yılmaz ailesi hem de Gülizar ve Kürşat için büyük olayların ve kaosların başlangıcı olacaktır.

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