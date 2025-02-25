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Bir Gece Masalı’nda duygu yüklü anlar! İşte 23. bölümden ön izleme...

Bir Gece Masalı’nın 23. bölümüne dair ön izlemesi yayınlandı! Salı akşamları atv ekranlarında izleyiciyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı Bir Gece Masalı’nın 23. bölümüne, Mahir’in duygu yüklü konuşması damgasını vuracak.

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Giriş Tarihi :25 Şubat 2025 , 09:11 Güncelleme Tarihi :25 Şubat 2025 , 09:35
Bir Gece Masalı’nda duygu yüklü anlar! İşte 23. bölümden ön izleme...

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    25 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde, Selim'in diri diri toprağa gömdürdüğü Mahir, düştüğü tuzaktan kurtularak hak ettiği terfiyi alır. Yaptığı konuşma ise herkesi duygulandırır.

    Bir Gece Masalı 23. bölüm önizleme yayınlandı

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Mahir'e hayat veren başarılı oyuncu Burak Deniz, kendisini de çok etkileyen sahne için duygularını paylaştı; "Mahir'in duygusunu anlatmaktan ziyade sadece tahmin edebilirim, bu sahne üzerinde... Şehit çocuğu olmak, buna bağlı bir hayat yaşamak ve polis olup bunu hakkında bir şeyler söylemek kolay değil... O da konuşmasında bunu söylüyor. Yapabileceği tek şey evladı olduğu babanın adını yaşatabilmek ve ona en layık şekilde onu anabilmek. O anda hissettiğimi hatırladığım en belirgin duygu gurur idi. Bütün bunlar birleştiğinde tek yapmam gereken orada var olmaktı."

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Mahir'in nasıl kurtulduğu, Boris ve Selim'e bunun bedelini nasıl ödeteceği ve Canfeza ile kavuşmalarında yaşanacaklar şimdiden büyük ilgi uyandırdı.

    Bir Gece Masalı 25 Şubat Salı akşamı yeni bölümüyle atv'de.

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