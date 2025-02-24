TOD TV tek maç satın alma fiyatı! GS-FB derbisi beIN Sports 1 tek maç üyeliği nasıl yapılır?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki büyük derbiye saatler kaldı! Rams Park'ta oynanacak olan müadele futbolseverleri ekrana kilitleyecek. beIN Sports aboneliği olmayan taraftarlar ise tek maç satın almak için detayları araştırmaya başladı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki büyük derbiye saatler kaldı! Rams Park'ta oynanacak olan müadele futbolseverleri ekrana kilitleyecek. beIN Sports aboneliği olmayan taraftarlar ise tek maç satın almak için detayları araştırmaya başladı.
🔹 BEIN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports aboneliği olmayanlar için "tek maç satın alma" seçeneği mevcut. Digiturk'ün "İzle-Öde" servisi ve TOD platformu sayesinde tek maç satın alarak derbiyi izleyebilirsiniz.
🔹 BEIN CONNECT VE DİGİTURK ÜZERİNDEN TEK MAÇ NASIL SATIN ALINIR?
1️⃣ TOD TV ÜZERİNDEN TEK MAÇ SATIN ALMA
✨ TOD TV'ye giriş yapın: www.todtv.com adresine giderek hesap oluşturun veya mevcut hesabınıza giriş yapın.
✨ Tek maç seçeneğini seçin: Galatasaray - Fenerbahçe maçının yayınlandığı paketi bulup satın alma işlemini tamamlayın.
✨ Ödeme yaparak izleyin: Kredi kartı veya diğer ödeme yöntemleriyle satın alarak yayına erişim sağlayabilirsiniz.
2️⃣ DİGİTURK "İZLE-ÖDE" SERVİSİ ÜZERİNDEN TEK MAÇ SATIN ALMA
🏢 Online işlemlerden satın alın: onlineislemler.digiturk.com.tr adresine girerek "İzle-Öde" menüsünden tek maç satın alabilirsiniz.
🌐 Müşteri hizmetlerinden destek alın: 0 212 473 73 73 numarasını arayarak sesli yanıt sistemi yardımıyla siparişinizi verebilirsiniz.
🎥 TV'den izleyin: Satın aldığınız maçı Digiturk 204, 205 ve 206 Taraftar Kanallarından izleyebilirsiniz.
🔹 2025 BEIN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA FİYATLARI
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için tek maç satın alma fiyatları Digiturk ve TOD platformuna göre farklılık gösterebilir. En güncel fiyat bilgisi için:
🔗 Digiturk Online İşlemler
🔗 TOD TV