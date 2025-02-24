TOD TV tek maç satın alma fiyatı! GS-FB derbisi beIN Sports 1 tek maç üyeliği nasıl yapılır?

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki büyük derbiye saatler kaldı! Rams Park'ta oynanacak olan müadele futbolseverleri ekrana kilitleyecek. beIN Sports aboneliği olmayan taraftarlar ise tek maç satın almak için detayları araştırmaya başladı.

1 aylık üye olarak 620 TL'ye maçı şifresiz izleyebilirsiniz 🔹 BEIN SPORTS TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI? Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports aboneliği olmayanlar için "tek maç satın alma" seçeneği mevcut. Digiturk'ün "İzle-Öde" servisi ve TOD platformu sayesinde tek maç satın alarak derbiyi izleyebilirsiniz.