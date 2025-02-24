Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tarihin en pahalı maçı olacak!

Galatasaray, 277.23 milyon euroluk kadro değeriyle ligin en değerli takımı konumunda. Fenerbahçe ise 242 milyon euroluk kadrosuyla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılıların en değerli oyuncusu 75 milyon euro ile Victor Osimhen olurken, onu 23 milyon euro ile Gabriel Sara, 20 milyon euro ile Barış Alper Yılmaz ve 19 milyon euro ile Davinson Sanchez takip ediyor
Youssef En-Nesyri (AA)
Fenerbahçe'de ise en yüksek piyasa değerine sahip oyuncular 22'şer milyon euro ile Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat. Onları 17'şer milyon euro ile Allan Saint-Maximin ve Sebastian Szymanski izliyor.
Victor Osimhen (AA)
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Galatasaray, 63 puanla liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe 57 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi Galatasaray deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Kritik karşılaşma, hem şampiyonluk yarışını hem de rekabetin seyrini büyük ölçüde etkileyecek.