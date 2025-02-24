Galatasaray - Fenerbahçe derbisi tarihin en pahalı maçı olacak!

Galatasaray, 277.23 milyon euroluk kadro değeriyle ligin en değerli takımı konumunda. Fenerbahçe ise 242 milyon euroluk kadrosuyla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılıların en değerli oyuncusu 75 milyon euro ile Victor Osimhen olurken, onu 23 milyon euro ile Gabriel Sara, 20 milyon euro ile Barış Alper Yılmaz ve 19 milyon euro ile Davinson Sanchez takip ediyor